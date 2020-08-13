В Госдуме заявили, что санкции США станут уроком для Лукашенко

Введение санкций даже в отношении одной небольшой страны в Восточной Европе может ударить по экономическому росту во всем мире. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что государственный секретарь США Майкл Помпео предусмотрел возможность введения санкций в отношении Белоруссии, где сейчас проходят массовые митинги против действующего президента страны Александра Лукашенко. Напомним, ранее госсекретарь в ходе своего турне по странам постсоветского пространства посетил Минск, где договорился с лидером республики о поставках американской нефти. Теперь же Соединенные Штаты Америки могут лишить Белоруссию поставок продукции от своих сланцевиков.

«Санкциями ни нас, ни белорусов уже не запугаешь, — заявил Чепа. — Мы уже привыкли, что чуть что случится, из-за океана тут же объявляют о введении новых ограничений. Для Республики Беларусь они совершенно не страшны, а в экономическом плане — даже полезны ей. Всем известно, что поставки американской нефти нужны были Лукашенко только для того, чтобы оказывать давление на Россию. Ради этого он даже готов был пожертвовать частью богатств национальной казны».

По мнению парламентария, теперь, когда Вашингтон сам перекрывает белорусскому президенту воздух для ведения политических интриг, тот вновь станет пользоваться нефтью только от нашего государства, поставки которой не прекратятся из-за поломки танкера в Атлантическом океане.

«Теперь, думаю, он осознал, с кем и как ему нужно договариваться, — подчеркнул депутат. — Не с американцами, — так называемыми «партнерами», готовыми кинуть тебя в любой удобный момент — а с россиянами, братьями по крови и по духу, которые никогда не бросят и всегда придут на помощь, чтобы ни случилось».

Собеседник ФАН выразил надежду, что санкции со стороны США станут «хорошим уроком» лично для Лукашенко, для белорусской же экономики в целом они никакого вреда не нанесут. Вместе с тем Чепа напомнил, что республика и до этого находилась под гнетом экономических ограничений Запада. Все это время она успешно превозмогала оказываемое на нее давление.