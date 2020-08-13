Барановская напугала фанатов, показав видео с прыгнувшей в пропасть дочерью

Москва, 13 августа. Известная телеведущая Юлия Барановская показала видео с дочерью Яной, которая прыгнула в пропасть на веревке. Ролик был сделан в Сочи.

Барановская находится на отдыхе вместе с детьми. Она поделилась с подписчиками своей гордостью: ее 12-летняя дочь Яна без страха прыгнула с большой высоты.

Девочка с удовольствием попробовала роупджампинг. Окружающие, которые с замиранием сердца следили за ее действия, аплодировали Яне.

Певица Алсу, у которой тоже 12-летняя дочь Микелла, отреагировала на этот пост. Она поставила смайлик, выражающий страх. Актриса Ирина Безрукова написала, что у Барановской «отважная девочка».

«Я бы не разрешила дочке своей такой экстрим», — скептично написала поклонница. «Вы позволили дочке прыгнуть, значит вы, Юля, тоже своего рода смелая дама», — сделал ей комплимент фанат. «Крутая девчонка, характер огонь», — восхитился подписчик. «Почему прыгнула Яна, а страшно мне?» — удивилась другая поклонница.

Ранее сообщалось, что Барановская оказалась в центре скандала из-за заявлений о необходимости «секса на первом свидании».