Стала известна причина смерти актера Куницкого

Москва, 13 августа. Причиной смерти актера Сергея Куницкого мог стать оторвавшийся тромб, об этом рассказал источник Федерального агентства новостей в Московском Губернском театре.

В четверг коллеги актера сообщили, что Куницкий скончался в возрасте 35 лет. Как сообщил источник ФАН, Куницкий каждый год отдыхал на Гоа, но из-за закрытия границ решил отправиться на Тамань.

«Вчера вечером почувствовал боль в груди, вызвали скорую. Пока она ехала — он умер», — сообщил источник.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Актриса Галина Бокашевская призналась, что смерть Куницкого стала шоком для его коллег.

«Это наш ведущий актер, все просто в шоке, весь театр рыдает. Он всегда тщательно следил за своим здоровьем, моржевал. И вдруг такое страшное известие», — рассказала Бокашевская.

Сергей Куницкий родился 20 июня 1985 года. На его счету 28 ролей в фильмах и сериалах, в том числе «Тест на беременность» и «Битва за Севастополь». Кроме того, Куницкий озвучивал 16 ролей в фильмах.