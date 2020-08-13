Названы страны, с которыми Россия откроет границы с 1 сентября

Москва, 13 августа. С 1 сентября возобновляются пассажирские авиаперевозки в большинство стран СНГ, в том числе в Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению.

Издание Ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР» сообщает, что решением этому послужило несколько факторов. Ситуация с коронавирусом в России уже стабильна, также в сентябре планируется к запуску новая вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V».

Во многих странах СНГ ситуация с пандемией тоже улучшилась. Они намерены закупать российскую вакцину, что станет большим плюсом для восстановления деловых и гуманитарных связей с Россией.

Тем не менее пока неизвестно, когда для туристов откроется российско-белорусская граница. Так, авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.

Напомним, свои границы для российских туристов уже открыли Турция, Черногория, Абхазия, Танзания и Великобритания. Самым востребованным среди россиян пока является турецкое направление. В данный момент россияне, которые летят за границу, не несут никаких дополнительных расходов по части страховки на случай COVID-19. Возможное заражение коронавирусом покроет стандартная страховка.

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых в Европе до конца этого лета. В Брюсселе согласовали перечень государств, граждане которых могут въехать на территорию ЕС, и РФ среди них не оказалось.

Также о том, что откроет границы с Россией не раньше сентября, заявила Финляндия. Отмечается, что специалисты раз в две недели проверяют эпидемиологическую обстановку, от нормализации которой зависит решение вопроса об открытии государственных границ. Основным фактором является коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией.