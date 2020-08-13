Тепловой удар у взрослого: что делать, если человек перегрелся, и как избежать неприятных последствий

Пар костей не ломит — гласит народная мудрость, имея в виду, что тепло всегда лучше холода. Меж тем, перегрев может быть не менее опасен для организма, чем переохлаждение. Узнаем у экспертов, как понять, что человек перегрелся, и выясним, как помочь до приезда врача.

Как понятно из самого названия недуга, тепловой удар является результатом неблагоприятного длительного воздействия повышенных температур, которое приводит к тому, что соответствующие системы перестают справляться с функцией терморегуляции. Такой сбой в организме вызывает вялость, тошноту и головокружение. Ни в коем случае нельзя недооценивать опасность перегрева, поскольку такое состояние может иметь самые серьёзные последствия вплоть до комы или летального исхода.

Специалисты различают несколько степеней теплового удара в зависимости от того, какой вред был нанесен здоровью пострадавшего:

Легкая. Больного клонит в сон, знобит, одолевает апатия, давление «скачет», появляются тошнота и головокружение, сменяющиеся рвотой.

Больного клонит в сон, знобит, одолевает апатия, давление «скачет», появляются тошнота и головокружение, сменяющиеся рвотой. Средняя. Человека мучают постоянные рвотные позывы, черные точки перед глазами, слабость, боль в мышцах, сильная головная боль. Походка становится шаткой и неуверенной. Температура тела поднимается выше 38 градусов. В некоторых случаях возможны обмороки.

Человека мучают постоянные рвотные позывы, черные точки перед глазами, слабость, боль в мышцах, сильная головная боль. Походка становится шаткой и неуверенной. Температура тела поднимается выше 38 градусов. В некоторых случаях возможны обмороки. Тяжелая стадия характеризуется спутанностью сознания, галлюцинациями, судорожными припадками. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, пациент может даже погибнуть.

Диагностика проводится по результатам визуального осмотра больного, термометрии, измерения частоты сердечных сокращений и давления, а также на основании рассказа пациента о своем состоянии, если это представляется возможным.

При каких обстоятельствах развивается тепловой удар у взрослых

На этот вопрос мы попросили ответить Лусинэ Авагян, врача-дерматолога Детской клиники МЕДСИ на Пироговской.

Лусинэ Амуровна отмечает, что тепловой удар у взрослого может являться следствием следующих причин:

Длительное нахождение в непосредственной близости от источников сильного теплового излучения. Перегрев можно назвать «профессиональным недугом» людей таких профессий как пекарь, повар, металлург и т.п. Неограниченное по времени пребывание на улице в жаркую погоду Посещение бани и сауны с игнорированием необходимой техники безопасности Выбор одежды не по погоде Повышенная влажность воздуха внутри помещений и снаружи Тяжелая физическая работа, особенно в условиях высокой температуры и влажности Прием некоторых видов лекарственных препаратов, обладающих угнетающим действием на функцию потовых желез

ВАЖНО! Наиболее уязвимы к излишнему воздействию тепла дети и пожилые (поскольку эти категории пациентов имеют несовершенную систему терморегуляции в силу возраста), люди, имеющие в анамнезе заболевания щитовидной железы, страдающие ожирением и принимающие мочегонные средства, способствующие обезвоживанию. Элина Абдужабарова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-педиатр Клиники МЕДСИ в Митино, добавляет к факторам повышенного риска наличие проблем с сердечно-сосудистой и нервной системой, беременность, злоупотребление алкоголем и курение.

Как проявляется тепловой удар у взрослого?

Элина Хамракуловна выделяет следующие симптомы и признаки недуга, позволяющие понять, что человек перегрелся:

бледность и сухость кожи;

одышка;

слабость и головокружение;

тошнота вплоть до рвоты;

«мушки» и пелена в глазах;

учащенный, но плохо прослушиваемый пульс;

боль в мышцах;

бессонница;

в особо тяжелых случаях возможно появление судорог, галлюцинаций, обмороки, неконтролируемые акты дефекации и мочеиспускания.

Специалисты говорят, что трудно точно спрогнозировать, сколько будет проходить тепловой удар у взрослого. Все зависит от степени перегрева и общего состояния здоровья пострадавшего. Как правило, неприятные симптомы сохраняются на протяжении 2-4 суток от начала заболевания.

Как лечить тепловой удар у взрослого

О мерах оказания первой неотложной помощи рассказывает наш эксперт Абдужабарова Элина Хамракуловна.

Если вы являетесь свидетелем того, что человеку внезапно стало плохо, первым делом необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь! Если вы подозреваете у больного тепловой удар, все действия должны быть направлены на устранение источника перегрева и охлаждение организма!

Разденьте пострадавшего, расстегните ворот рубашки, снимите галстук и расслабьте ремень. Переместите больного в прохладное место и уложите на спину таким образом, чтобы ноги и голова были немного приподняты относительно остального тела. Если человека рвет, помогите ему принять такое положение, при котором он не захлебнется рвотными массами. Наложите холодные компрессы на область лба и затылка. Очень кстати будут гипотермические пакеты из автомобильной аптечки, но, если таковых под рукой не окажется, с задачей справятся кубики льда, бутылка с водой или просто прохладная ткань, смоченная в воде. Обеспечьте беспрепятственный доступ свежего воздуха. Обрызгивайте, а, если имеется такая возможность, обливайте лицо и тела прохладной водой (около 18 – 20 градусов). Быстрее прийти в себя поможет «коктейль» из стакана прохладной воды с добавлением сахара и ¼ чайной ложки соли. Поите больного небольшими глотками, но не давайте больше 100 мл за раз. Не менее эффективен настой валерианы из расчёта 20 капель на 1/3 стакана воды. При обмороке Элина Хамракуловна советует поднести под нос ватку, смоченную в нашатырном спирте или 10% растворе аммиака.

Возможные последствия и профилактика перегрева у взрослого

Наш эксперт предупреждает, что, помимо плохого самочувствия, тепловой удар может приводить к следующим грозным осложнениям:

Развитие острой сердечной недостаточности вследствие нагрузки на сердечную мышцу Возникновение острой дыхательной недостаточности из-за поражения соответствующего центра в головном мозге. Возрастает риск образования тромбов в связи с повышением вязкости крови. Появление проблем с почками из-за обезвоживания и нарушения процесса образования мочи.

Как известно, любое заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому Элина Хамракуловна настоятельно рекомендует воздерживаться от пребывания на открытом солнце в период с 10 утра до 17 часов вечера, не проводить более двух часов в непосредственной близости от источников тепла, не заниматься спортом и активным физическим трудом в жару, одеваться по погоде, носить головной убор, пить не менее 1,5 – 2 литров воды в сутки, избегать калорийной и жирной пищи и не злоупотреблять спиртным.

Будьте здоровы!