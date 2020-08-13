В ДНР отреагировали на новый план Украины по «возвращению» Крыма и Донбасса

Новый план Киева по «возвращению» Крыма и Донбасса — очередной плод фантазии украинских политиков, приправленный популизмом и заигрываниями перед радикальными националистами. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского была организована группа по разработке документа, который регулирует юридические моменты разрешения конфликтов в Донбассе и Республике Крым.

«На основании «концепции правосудия переходного времени» люди, совершившие преступления против украинского государства, будут привлекаться к ответственности», — пишут авторы статьи.

Закрытый вопрос

«Тот факт, что Крым для Украины потерян окончательно, был очевиден еще в 2014 году, и об этом вполне официально заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. Сегодня это понимают даже самые скептически настроенные украинцы. Этот тезис, пусть пока и полуофициально, звучит и в европейской международной повестке. Нужно жить в полностью вымышленном мире, чтобы отрицать эту очевидную вещь. Впрочем, украинская пропаганда и средства массовой информации делают все для того, чтобы украинцы в таком мире и жили», — пояснила Шишкина.

Что касается упоминания в этом документе народных республик Донбасса, то, по словам депутата, это уже не просто наивность и самообман — это попытки пойти против основополагающих принципов международного права. Единственным документом, который определяет взаимоотношения между ДНР, ЛНР и Украиной, является комплекс мер, подписанный в Минске.

«Этот документ одобрен Советом Безопасности ООН, и в нем нет ничего похожего на то, что придумали киевские политиканы насчет будущего Донбасса», — добавила Шишкина.

У Киева нет выбора

По ее словам, сегодня у Киева есть один выход — выполнять Минские соглашения в том порядке, в котором они прописаны в документе, не отступая от формулировок ни на шаг.

«Между тем мы видим регулярные попытки украинских переговорщиков и руководителей страны переосмыслить соглашения, а то и вовсе отменить их. Это недопустимо, и международное сообщество, прежде всего в лице участников «нормандского формата», должно максимально жестко пресекать такие попытки», — заключила Шишкина.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.