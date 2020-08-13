США и Словения заявили о необходимости новых выборов в Белоруссии

Любляна, 13 августа. Глава правительства Словении Янез Янша призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой Госдепартамента США Майком Помпео.

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — сказал Янша.

Помпео поддержал заявление премьер-министр Словени, отметив, что США и Евросоюз испытывают тревогу в связи с нынешней ситуацией в Белоруссии. Он также добавил, что Вашингтон и Брюссель должны выработать общий подход к ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.

«Я уверен, что у ЕС и США одинаковые опасения насчет того, что происходило и происходит в Белоруссии, и надеюсь, что сообща мы выработаем подход относительно наилучшего исхода для белорусского народа», — сказал он.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии.

После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста. Несанкционированные акции проходят в разных уголках страны. Белорусские правоохранители вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих.

По данным МВД Белоруссии, в результате противоправных действий граждан за трое суток пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов. В ведомстве отмечают, что к 13 августа «беспорядки по стране утратили массовость».