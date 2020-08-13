Галустян впервые публично назвал свое настоящее имя

Москва, 13 августа. Российский юморист и актер Михаил Галустян готовится к выходу собственной книги. В ней он впервые раскрывает свое настоящее имя, пишет портал «7 дней.ру».

Автобиографическое издание, которое начинается с откровения шоумена об имени, должно появиться на книжных прилавках уже этой осенью. По словам Галустяна, книга не будет являться серьезным произведением и будет содержать художественное повествование. На страницах читатели найдут много интересного, а также смогут по достоинству оценить жизненный путь известного артиста, пробравшегося через тернии к звездам.

Галустян сообщил, что в автобиографии раскрыл сразу несколько важных личных секретов, которыми до сих пор ни с кем не делился. В частности, он впервые публично назвал свое настоящее имя.

«Меня зовут Ншан. Имя это, произошедшее от персидского Нишан и с годами ассимилировавшее в созвучное по фонетике русское Миша, означает «знамение, знак свыше, метка, орден», — раскрыл одну из тайн артист.

Он обратил внимание, что мать в детстве всегда говорила, будто в макушку его поцеловал Бог или лизнула корова. Юморист также рассказал о происхождении своей фамилии. По его словам, она переводится как «приходящее добро».

Галустян поделился, что идея написать автобиографию пришла после того, как ему исполнилось 40 лет. Он решился опубликовать ее, чтобы поделиться своим опытом с поклонниками. Издание содержит 18 глав.

Ранее Галустян подробно рассказал о своих доходах на заре карьеры. Он раскрыл размер своего гонорара до участия в крупных телевизионных проектах, таких как «Наша Russia», и признался, что выступал на сцене, зарабатывая всего 100 долларов.