Миро пристыдила Глюкозу за слова об «украинском Крыме»

Москва, 13 августа. Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, нарушила закон РФ, назвав Крым украинским во время прохождения контроля в киевском аэропорту. Об этом написала популярный блогер Лена Миро.

Ранее Государственная пограничная служба Украины опубликовала на YouTube видео допроса Ионовой в аэропорту Борисполь. Певицу, которая прилетела в Киев из Минска с личными целями, спросили, как она относится к так называемой «оккупации Крыма». Глюкоза сначала пыталась объяснить, что не имеет отношения к подобным вопросам, однако затем все же заявила, что «Крым украинский». В итоге певице выдали документ, уведомляющий о трехлетнем запрете на въезд на территорию Украины из-за посещения в 2014 году Крыма.

«Во время беседы Наташка прогибается, хотя ее никто, собственно, не прогибает. Лебезит, оправдывается, преданно заглядывает в глаза представителю власти другой страны. Выглядит все это, конечно, жалко», — прокомментировала видео допроса Глюкозы Миро.

По мнению блогера, украинские пограничники поступили правильно, не пустив российскую певицу на территорию Украины.

«Наташка готова признать Крым украинским только для того, чтобы подбомбить песенками на Украине», — возмутилась автор.

Миро напомнила, что в РФ на законодательном уровне запрещены призывы к отчуждению российской территории. Блогер подчеркнула, что Глюкоза является публичным лицом, поэтому, по мнению Миро, певица должна понести ответственность за подобные высказывания.

«Наталья Чистякова-Ионова нарушила закон РФ и выставила себя беспринципной дурой. Стыдно за нее», — подытожила Лена Миро.

Отметим, что Глюкоза уже объяснила на своей странице в Instagram, почему назвала Крым украинским. По словам певицы, в ее речи это словосочетание прозвучало в другом контексте, а видео в итоге было просто смонтировано.