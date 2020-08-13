В ГД пригрозили Киеву «сокрушительным ударом» в ответ на провокации в Крыму

Украинские военные учения в Херсонской области способствуют созданию очагов напряженности в этом регионе. Киев может пойти на провокацию в отношении России на границе с Крымом. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Собеседник ФАН прокомментировал планы Украины провести военные маневры под названием «Объединенные усилия – 2020» с 17 по 26 сентября.

«Планом подготовки Вооруженных сил Украины на 2020 год предусмотрено проведение совместных командно-штабных учений подразделений территориальной обороны Херсонской области с командованием объединенных сил ВСУ», — сказано в сообщении Минобороны Украины.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выступил с осуждением подобного рода учений. Он объяснил, что военные маневры направлены не на сплочение и укрепление обороноспособности страны.

«Действия ВСУ только способствуют созданию очагов напряженности. Я лично как зампредседателя комитета Госдумы по обороне полностью осуждаю подобного рода действия украинских вооруженных сил, — констатировал Швыткин. — Не исключено, что могут быть провокации со стороны украинского командования в районе проведения учений. Мы уже были неоднократно свидетелями провокационных действий со стороны Украины. К тому же не только ВСУ, но еще и страны блока НАТО могут принимать участие в них».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что тренировки украинских войск являются ответом на российские учения «Кавказ – 2020». Однако собеседник ФАН заметил, что маневры Вооруженных сил РФ носят только оборонительный характер.

«Мы проводим учения совместно с другими государствами в рамках ОДКБ. Их целью является обеспечение взаимодействия с различными воинскими подразделениями других государств и обеспечение безопасности южных рубежей нашей страны. Мы не собираемся нападать на кого-либо. А в данном случае Украина нацелена на создание очага напряженности в этом регионе», – пояснил депутат.

Швыткин заверил, что российские войска в Крыму обеспечивают безопасность полуострова и смогут защитить его от любых военных угроз.

«В Крыму создана самодостаточная группировка военно-морских сил, ВКС России, средств противовоздушной обороны. Она способна отразить возможное нападение противника и нанести сокрушительный удар по тем силам, которые попытаются атаковать Россию», — добавил парламентарий.

Напомним, российские стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» должны пройти в сентябре. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в маневрах примут участие подразделения шести стран, включая членов ШОС и ОДКБ.

Представитель главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что после 2014 года масштаб и размах российских военных учений начали расти и Украина видит в этом вызов.