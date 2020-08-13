Силуанов объяснил, почему вырос госдолг России

Москва, 13 августа. Госдолг России увеличился, но по-прежнему остается на безопасном уровне ниже 20% ВВП, а также является одним из самых низких в мире, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Сокращение доходов бюджета РФ, по его словам, связано с несколькими факторами. Во-первых, с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть, во-вторых, с необходимостью финансирования программ поддержки россиян и бизнеса из-за пандемии коронавируса. Все это потребовало некоторого увеличения госдолга.

Силуанов подчеркнул, что это является обычной практикой. Ее использует абсолютное большинство стран, где уровень долга превышает активы правительства в десятки раз.

«В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы», — подчеркнул он.

По словам министра, за текущий год по прогнозам МВФ уровень мирового госдолга вырастет на 18,7 процентных пунктов и достигнет 101,5% глобального ВВП. Таким образом, он побьет свой исторический максимум.

«При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 п.п. — до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся стран – на 10,7 п.п. — до 63,1% ВВП», — уточнил он.

По данным Центробанка и Минфина, Россия снова стала чистым должником. По состоянию на 1 июля депозиты кабмина составляли 13,2 трлн рублей, а федеральный госдолг — порядка 14,77 трлн рублей.