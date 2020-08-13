Звезда сериала «Тест на беременность» Куницкий скончался в возрасте 35 лет

Москва, 13 августа. Российский актер Сергей Куницкий скончался в среду на 36-м году жизни, об этом сообщили коллеги актера из Московского Губернского театра.

«С прискорбием сообщаем, что вчера от нас ушел наш коллега, артист Сергей Куницкий. Талантливый артист, светлый, добрый человек», — говорится в сообщении.

Коллеги актера отметили, что смерть Куницкого стала настоящей неожиданностью, в том числе и для его семьи. Причина смерти актера не называется.

Актер Андрей Хабаров был близко знаком с Куницким. Он одним из первых выразил соболезнования, обратившись к скончавшемуся коллеге в письме.

«С утра позвонили, сказали, что тебя не стало. До сих пор не могу прийти в себя… Горе. Сережа, прощай, мой дорогой. Ты был прекрасным человеком и фантастическим артистом. Веселый, легкий, с удивительным чувством юмора. Это ужасно, что я не смогу тебя обнять в театре и мы не сможем поговорить», — написал Хабаров.

Сергей Куницкий родился 20 июня 1985 года. На его счету 28 ролей в фильмах и сериалах, в том числе «Тест на беременность» и «Битва за Севастополь». Кроме того, Куницкий озвучивал 16 ролей в фильмах.