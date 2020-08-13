Киркоров случайно оголил грудь Бузовой на закрытой вечеринке

Москва, 13 августа. Масштабная закрытая вечеринка, посвященная новой песне известного блогера и бойфренда Ольги Бузовой Давида Манукяна, прошла в Москве. Новоиспеченный артист, который больше известен под псевдонимом Дава, устроил презентацию клипа на песню «Ролекс». Главным гостем мероприятия стал известный российский певец Филипп Киркоров, который сразу же оказался в центре крупного скандала.

Напомним, на днях в Сети был опубликован новый клип рэпера Давида Манукяна, созданный совместно с Филиппом Киркоровым. Музыкальное произведение вызвало неоднозначную реакцию пользователей, но набрало достаточно много просмотров.

В разгар веселья на вечеринке произошел необычный казусный случай. Ольга Бузова, отмечая успех клипа Давы, попыталась забраться на стол, чтобы начать танцевать под песню «Ролекс». Главный гость вечера Филипп Киркоров поспешил помочь певице и составить ей компанию, но чуть-чуть не рассчитал и стащил платье с Бузовой, немного оголив ее грудь.

На кадрах, которые были опубликованы в Telegram-канале Yobajur, видно, как Бузова сначала не замечает, что ее платье немного сдвинулось, но вскоре девушка поняла, что с нарядом что-то не так. Певица бурно отреагировала на подобную «выходку» Киркорова, после чего быстро поправила платье и продолжила свой танец.

Ранее сообщалось, что король российской эстрады Филипп Киркоров удивил подписчиков необычным подарком, который преподнес рэперу Давиду Манукяну. Музыкант подарил Даве роскошные часы Rolex, усыпанные бриллиантами.