Противники новой вакцины оказались спонсорами антироссийских политиков

Москва, 13 августа. Фармкомпании — инициаторы заявления против российской вакцины оказались спонсорами антироссийских политиков в США. Об этом стало известно путем анализа открытого обращения, опубликованного на сайте Ассоциации Организаций по Клиническим Исследованиям (АОКИ).

Ассоциация выпустила его в связи с анонсированной государственной регистрацией вакцины против коронавируса. Текст обращения содержит призыв отложить вопрос о госрегистрации вакцины, пока не будут проведены все стадии клинической разработки. Данное обращение сразу же растиражировал ряд СМИ.

АОКИ — российская НКО, которая объединяет ключевых игроков российского рынка клинических исследований. Всего в состав ассоциации на данный момент входят 26 компаний.

Сайт OpenSecrets оперирует информацией, согласно которой члены ассоциации АОКИ спонсируют ряд американских политиков, известных своими регулярными антироссийскими заявлениями.

Компания Amgen Inc., входящая в АОКИ, в 2020 году активно поддерживает деятельность нескольких антироссийских политиков, в том числе Адама Смита, Бена Кардина, Кори Гарднера. Адам Смит, глава комитета по вооружённым силам нижней палаты конгресса США, известен своим заявлением о выделении дополнительных средств из бюджета США на сдерживание России в Европе. Сенатор Бен Кардин — один из самых рьяных сторонников ввода санкций против России, например, из-за нарушений прав человека. Сенатор Кори Гарднер считает, что Россия виновата в крушении малазийского боинга в 2014 г., а также ответственна за применение химоружия в Великобритании.

Напомним, речь идет о противодействии разработке отечественных ученых против COVID-19, которая получила название «Спутник V». Планируется, что новейший препарат поступил в массовый оборот уже с 1 января 2021 года. Жители США уже выразили свою реакцию на новую вакцину от коронавируса.