Глава Центра Гамалеи объяснил критику российской вакцины за рубежом

Москва, 13 августа. Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно. Об этом в эфире «России-24» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник», — объяснил он.

По мнению директора НИЦ, такой ответ из-за рубежа означает, что ведется «прямая борьба за конкретные совершенно деньги». И в этих обстоятельствах ожидать попросту наивно, что «довольно-таки серьезный конкурентный продукт» будет принят под аплодисменты.

Гинцбург также подчеркнул, что отечественный препарат совершенно безопасен и зарегистрирован в полном соответствии с законодательством РФ.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против новой коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин. Препарат разработали специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Он прошел все необходимые испытания и доказал свою эффективность. У всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет за время клинических испытаний выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, и не наблюдалось серьезных осложнений.

Работа над вакциной от коронавируса ведется во многих странах. В частности, над ее созданием трудятся в США, Китае, Великобритании и Германии. Каждое государство в условиях пандемии стремится в кратчайшие сроки создать эффективный препарат и завоевать в этом пальму первенства.

Ранее на критику из-за рубежа ответил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он выразил уверенность, что ее причиной является страх конкуренции.