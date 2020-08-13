Военный эксперт назвал причину саботажа Киевом Минских соглашений

Украинские власти в отношении Донбасса выбрали выжидательную тактику в преддверии выборов президента США. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Список от Украины

Киев передал ОБСЕ список из примерно ста человек для обмена пленными с республиками Донбасса. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время своего визита в Борисполь.

«В ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с той стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список», — рассказал Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе запланировано на 18 августа. Он также отметил, что беспорядки в Минске никак не повлияют на работу ТКГ.

Киев выжидает

Как отметил Сергей Простаков, минский процесс в 2020 году окончательно превратился в постоянное затягивание времени Украиной, которое иногда прерывается каким-либо символическим событием. И все заслуги Зеленский полностью приписывает себе. И сейчас, судя по заявлениям представителей республик Донбасса, громко объявленный главой офиса президента Украины Андреем Ермаком обмен удерживаемыми лицами совсем далек от начала.

«Мотивы такого поведения украинских властей совершенно очевидны. С одной стороны, в Киеве выжидают исхода президентских выборов в США, делая ставку на победу в них Джо Байдена, лично заинтересованного в украинской ситуации по коррупционным мотивам. Поэтапное и последовательное исполнение Минских соглашений делает бессмысленным не только развязанную Украиной войну, но и усилия создателей Майдана», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, считает эксперт, ни один пункт договоренностей Киевом до сих пор не выполнен. Однако затягивание конфликта уничтожает рейтинг Зеленского, который обещал Украине, прежде всего, мир, а принес непрекращающуюся войну. Из-за этого президент вынужден принимать время от времени какие-то меры по остановке падения своей популярности с помощью пиар-акций.

«Самым распространенным способом стал обмен пленными и удерживаемыми лицами. Он действительно имеет выраженный гуманитарный характер и сглаживает некоторые конфликтные аспекты. Однако заменить выполнение Минских соглашений любой обмен не в состоянии. Донбасс украинские власти по-прежнему воспринимают лишь как территорию под украинским флагом и без его нынешнего населения. Поэтому выполнять Минске соглашения в Киеве не собирались и не собираются. Но очередной обмен, если он все же состоится, можно только приветствовать», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.