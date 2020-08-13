Чехия заявила, что не прекратит сотрудничество с РФ по призыву США



Прага, 13 августа. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео об усилении позиции России в стратегической инфраструктуре республики. В Праге не намерены исключать кого-либо из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», расположенной на юго-востоке Чехии.

«Мы действуем, как член Евросоюза. Как всегда, у подобных тендеров, возникают различные консорциумы. В соответствии с правилами Евросоюза, мы не можем никого исключить. Я ему это ясно объяснил и думаю, что он (Майк Помпео, — ред.) понял», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее генеральный директор чешской энергетической компании ČEZ Даниэл Бенеш объявил о старте тендера в декабре этого года. Отмечается, что возведение объекта должно начаться только в 2029 году. Блок должен быть готов в 2036 году. Стоимость готового объекта оценивается в 6 млрд долларов.

Кроме российского «Росатома», заявки на участие в тендере также подали американская Westinghouse, китайская компания China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Москва, используя инфраструктуру в Чехии, может предпринять попытки повлиять на ситуацию в стране и подорвать независимость Чехии. Политик призвал власти Чехии дружить с США и пообещал сотрудничество в развитии атома, газа и мобильных сетей. Правительство Чехии можно исключить любого из претендентов из тендера, по соображениям безопасности. По информации пражских СМИ это могут быть компании из России или Китая.