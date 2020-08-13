Московский суд принял решение арестовать квартиру, которую Лидия Федосеева-Шукшина подарила своему супругу продюсеру Бари Алибасову. Наши дальнейшие действия — это разные уголовно-процессуальные процедуры, опрос фигурантов, оказание помощи в местонахождении этих самых фигурантов, предоставлении их контактов. Делом занимается серьезное подразделение — по особо важным делам. Потому что все «спустилось» из Следственного комитета России.

Достаточно большой общественный резонанс у нас имеется. Выделен очень опытный сотрудник, наверное, самый опытный, который ведет доследственную проверку. Мы ему со своей стороны будем всячески помогать.

Следствие будет требовать записи, видеозаписи, опрашивать адвоката другой стороны Сергея Жорина, музыкального продюсера Бари Алибасова, искать его. Он же прячется в психушках. А Жорин — спецсубъект, адвокат, и он, скорее всего, «включит» 51-ю статью (Конституции РФ — «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом». — Прим. ФАН) и записи предоставлять не будет.

Что там и как развернется, покажет время. Мы со своей стороны будем еще представлять свидетелей, а также требовать возбуждения уголовного дела о мошенничестве и проведения процессуальных действий.

Параллельно заявим еще и гражданский иск — этим занимается другой адвокат — о признании сделки о дарении Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасову своей квартиры недействительной. Там подключены психиатры, психологи, и идет оценка того, что Лидию Николаевну ввели в заблуждение, и могла ли она понимать все юридические вопросы.

Параллельно Федосеева-Шукшина желает лично встретиться с Алибасовым и пообщаться, но он же скрывается, невозможно его найти. В общем, будем требовать, чтобы Алибасов лично явился в следственный отдел, в полицию, и дал свои пояснения.

Если возбудят уголовное дело, то проще простого — его объявят в розыск и привезут в наручниках. Но пока дело не возбуждено, в правах ограничены и мы, и следствие, и правоохранительные органы.

Возможно, будет ставиться вопрос и о дальнейших взаимоотношениях между Бари Каримовичем и Лидией Николаевной. Ей хочется поставить точку в этом деле, даже вплоть до отмены завещания. Но для этого необходимо встретиться с Алибасовым.

Своими действиями она практически присоединилась к обвинению по уголовному делу о мошенничестве, написав соответствующее заявление. Поэтому все мы ожидаем решения данного вопроса.

Говоря о критике в Сети, мы будем реагировать только на тех людей, которых воспринимаем серьезно. Потому что у нас 20 процентов населения — пациенты психиатров, больные на голову. Ну, что реагировать-то на больных? Это же Интернет, который многие воспринимают как всеобщую помойку. Такие вещи мы просто не доводим до Лидии Николаевны.

Есть такие люди, как, например, Бари Алибасов-младший. Он тоже дурачок и больной на голову, делает всякие публичные пресс-конференции, называет Федосееву-Шукшину «овощем». Всегда устраивает шоу, и там оскорбляет Лидию Николаевну...

Лидия Федосеева-Шукшина осенью 2019 года переписала на своего пятого мужа Бари Алибасова в присутствии его адвоката Сергея Жорина одну из принадлежащих ей квартир. Позже она узнала, что теперь эта квартира принадлежит не ей и даже не Алибасову, а его помощнику Сергею Моцарю. Пытаясь разобраться в вопросе, Федосеева-Шукшина рассказала, что подписывала некий документ, однако не знает, какой.

Так как решить спор с Алибасовым мирно не удалось, она подала иск против супруга в столичный суд, который вынес решение об аресте собственности.