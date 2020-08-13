Ведущий «Дома-2» Кадони отказался работать с неадекватной участницей

Москва, 13 августа. «Перезагрузка» участницы реалити-шоу «Дом-2» Юлии Иванченко в эфире ток-шоу «Бородина против Бузовой» завершилась скандалом. Иванченко устроила истерику за кадром, а также поругалась с ведущими «Дома-2» — Владом Кадони и Ольгой Орловой.

Так называемая «перезагрузка Иванченко стартовала неделю назад. Всю неделю с Иванченко работали стоматолог, психолог, косметолог, стилист, визажист, парикмахер и даже педагог по этикету. Результатом этой работы должны были стать три разных образа, которые для Иванченко подобрали стилисты.

Иванченко должна была продемонстрировать новые образы в эфире шоу «Бородина против Бузовой». Однако Юлия отказалась выходить к зрителям в студию, после чего закатила истерику и поругалась с Владом Кадони. Ведущий «Дома-2» заявил, что он больше не будет работать с «неадекватной девушкой» и в ярости сбежал со съемочной площадки, передает «Вокруг ТВ».

Ранее участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель оказалась в центре скандала. Покинувшая шоу Рапунцель долгое время уверяла всех, что не намерена возвращаться в проект, так как теперь будет строить отношения с Максимом Колесниковым за периметром. Однако роман участников «Дома-2» не выдержал проверку реальной жизнью, в результате чего возлюбленные расстались.