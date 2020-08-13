Видео с выбросившим форму белорусским спецназовцем оказалось фейком

Москва, 13 августа. Быстро распространившееся по Сети видео белорусского спецназовца, который выкидывает свою форму в мусорный бак, оказалось фейком.

Сообщество «Акула Медиа» в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что пользователи Интернета нашли в ролике много несостыковок. Так, его автор, Артем Белинович, уже давно не проживает в Белоруссии и работает на немецкое издание DW.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич упрекнул Telegram-канал Nexta во вбросе фейков об участии «российского спецназа» в белорусских протестах. По словам Малькевича, канал безостановочно вбрасывает поддельную информацию о «российском спецназе», который якобы терроризирует белорусов на улицах городов.