Бандиты в третий раз напали на ресторан в Стамбуле за последние 10 дней

Стамбул, 13 августа. Правоохранительные органы Стамбула разыскивают преступников, которые обстреляли ресторан в районе Сандактепе. Это уже третье нападение на заведение за последние 10 дней, сообщает портал Haberturk.

В ночь с 12 на 13 августа группа неизвестных атаковала ресторан на улице Ататюрка. Преступники из автомобиля открыли огонь по заведению, после чего скрылись с места происшествия. Власти города отметили, что трагических последствий нападения удалось избежать — ни одна пуля не попала в посетителей. По предварительным данным, огонь велся из длинноствольного оружия.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Полиция приступила к расследованию, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что лица, причастные к вооруженной атаке, еще не установлены.

За последние 10 дней неизвестные трижды атаковали данный ресторан. Официального заявления о причинах нападения нет. Также нет информации об участниках преступлений — была это одна банда или разные.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате ночных ДТП в Турции погибли как минимум три человека, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.