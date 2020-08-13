Кравчук назвал условие переноса площадки переговоров по Донбассу в Швецию

Киев, 13 августа. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Кравчук напомнил, что Белоруссия не является участником трехсторонней группы. Если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет, то площадку можно будет перенести. Первый президент Украины назвал возможные варианты для переноса площадки.

«Сначала были не минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно», — сообщил Кравчук в интервью «Украинскому радио».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусские протесты не повлияют на ход работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Он напомнил, что ближайшая встреча пройдет 18 августа.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. По предварительным данным, в Минске 64,49% избирателей проголосовали за действующего президента республики Александра Лукашенко.