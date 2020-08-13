Бледанс растрогала поклонников видео прощания с восьмилетним сыном

Москва, 13 августа. Актриса Эвелина Бледанс показала момент расставания с восьмилетним сыном Семеном. Видео, опубликованное в Instagram, растрогало поклонников.
На видео Бледанс уезжает на автомобиле и прощается с мальчиком. Видно, что Семен очень расстроился и с трудом сдерживает плач.
«Детки наше все! Но иногда когда мама уезжает на работу» — написала Эвелина.
Но ласковое отношение не помогает, он начинает рыдать и машет рукой в сторону матери.
«Семушка мужественно старается держаться. Я представляю, что в этот момент происходит в душе у мамы», — заметила телеведущая Екатерина Стриженова.
«Особенные детки очень восприимчивые и чувствительные, они грустят когда родные уходят, и бурно радуются их возвращению», — написала поклонница.
Напомним, что Бледанс родила мальчика в 43 года. Семен появился на свет с синдромом Дауна, поэтому актриса какое-то время скрывала диагноз сына от общественности.
Позднее она нашла в себе силы и рассказала обо всем журналистам и поклонникам. Она старается дать своему ребенку все, чтобы он продолжал развиваться, как другие дети.