Бледанс растрогала поклонников видео прощания с восьмилетним сыном

Москва, 13 августа. Актриса Эвелина Бледанс показала момент расставания с восьмилетним сыном Семеном. Видео, опубликованное в Instagram, растрогало поклонников.

На видео Бледанс уезжает на автомобиле и прощается с мальчиком. Видно, что Семен очень расстроился и с трудом сдерживает плач.

«Детки наше все! Но иногда когда мама уезжает на работу» — написала Эвелина.

Но ласковое отношение не помогает, он начинает рыдать и машет рукой в сторону матери.

«Семушка мужественно старается держаться. Я представляю, что в этот момент происходит в душе у мамы», — заметила телеведущая Екатерина Стриженова. «Особенные детки очень восприимчивые и чувствительные, они грустят когда родные уходят, и бурно радуются их возвращению», — написала поклонница.

Напомним, что Бледанс родила мальчика в 43 года. Семен появился на свет с синдромом Дауна, поэтому актриса какое-то время скрывала диагноз сына от общественности.

Позднее она нашла в себе силы и рассказала обо всем журналистам и поклонникам. Она старается дать своему ребенку все, чтобы он продолжал развиваться, как другие дети.