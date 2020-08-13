Дочь Легкоступовой сделала заявление о состоянии матери

Москва, 13 августа. Певица Валентина Легкоступова впала в кому. О крайне тяжелом состоянии артистки сообщила в Instagram ее дочь Анетта Бриль.

«Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме», — откровенно написала она.

Тут же Анетта опровергла сообщения о том, что у Легкоступовой была проломлена голова. По словам Бриль, 6 августа она сама отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую больницу.

Напомним, о том, что Легкоступова находится в наркоклинике с пробитой головой стало известно в начале этой недели.10 августа артистку доставили в реанимацию больницы. Сообщалось, что у исполнительницы хита «Ягода-малина» пробита голова. Как она получила такую травму, пока неизвестно. Фирсов был доставлен в полицию. Обвинения в избиении Легкоступовой он категорически отвергает. По его версии, Валентина упала в ванной.

Менеджер певицы Максим Екимов в свою очередь опровергает слухи о возможном алкоголизме Легкоступовой. По его словам, он никогда не замечал, чтобы певица злоупотребляла алкоголем.