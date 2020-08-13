Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске

Минск, 13 августа. Неизвестные вооруженные люди в черной одежде заблокировали сегодня офисы «Яндекса» в Минске. Информацию об этом подтвердили представители российской компании.

Внутри офисов могут находиться несколько сотрудников. Сейчас «Яндекс» выясняет причины происходящего, пишет ТАСС. По данным ряда СМИ, в офисах могут проходить обыски.

Подразделение «Яндекса» в Минске было открыто в 2011 году на проспекте Дзержинского. Большинство сотрудников работает удаленно. Штат офиса составляет около 120 человек, уточняет «Лента.ру».

Напомним, с 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов. По факту массовых беспорядков СК республики возбудил уголовное дело. По данным следователей, протестами руководили профессиональные координаторы. Кроме того, на несанкционированных митингах действовали провокаторы, которые подстрекали людей нападать на милицию и ОМОН.