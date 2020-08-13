Фанаты не узнали рыжего «Иванушку» на фото 25-летней давности

Москва, 13 августа. Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился в Instagram своим архивным снимком. Он решил показать подписчикам, как выглядел, когда пришел в ставшую культовой российскую группу.
В аккаунте певца появилось черно-белое фото на паспорт, с которого смотрит 25-летний молодой человек с пышными волосами до плеч.
«25! Фото на паспорт! Именно так я и начал [карьеру в] «Иванушках», вот прям так!» — подписал пост артист.
Судя по хештегу «офигеть», Григорьев-Апполонов с трудом узнает себя на снимке 25-летней давности. Не сразу разглядели на фото известного артиста и некоторые фолловеры. Многие приняли длинноволосого юношу за девочку.
«Чья такая красивая девочка?» — задался вопросом bvs3330.
«Андриана», — пошутила annakas82.
«Молодая девушка», — прокомментировала symbatakmatova.
«На бабу похож», — заявил holmes_3110.
«Это ж Анастасия Задорожная!» — увидела сходство с певицей olga_kiseleva_pm.
«Ежкин кот», — выругалась marusia3671.
Однако в большинстве своем фанаты сразу безошибочно узнали любимого артиста. Они признались, что именно такой рыжеволосый парень когда-то покорил их сердце, а также отметили, что спустя многие годы певец практически не изменился. По их мнению, если в свои 50 Григорьев-Апполонов отрастит волосы, то отличия будут минимальными.
«В этого парня я и влюбилась», — заявила irinka._belka.
«Даже черно-белая фотография из-за цвета волос кажется цветной», — подчеркнула dashavolkk.
«Вот в такого я и влюбилась», — вспомнила alexeenkova_annet.