Фанаты не узнали рыжего «Иванушку» на фото 25-летней давности

Москва, 13 августа. Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился в Instagram своим архивным снимком. Он решил показать подписчикам, как выглядел, когда пришел в ставшую культовой российскую группу.

В аккаунте певца появилось черно-белое фото на паспорт, с которого смотрит 25-летний молодой человек с пышными волосами до плеч.

«25! Фото на паспорт! Именно так я и начал [карьеру в] «Иванушках», вот прям так!» — подписал пост артист.

Судя по хештегу «офигеть», Григорьев-Апполонов с трудом узнает себя на снимке 25-летней давности. Не сразу разглядели на фото известного артиста и некоторые фолловеры. Многие приняли длинноволосого юношу за девочку.

«Чья такая красивая девочка?» — задался вопросом bvs3330. «Андриана», — пошутила annakas82. «Молодая девушка», — прокомментировала symbatakmatova. «На бабу похож», — заявил holmes_3110. «Это ж Анастасия Задорожная!» — увидела сходство с певицей olga_kiseleva_pm. «Ежкин кот», — выругалась marusia3671.

Однако в большинстве своем фанаты сразу безошибочно узнали любимого артиста. Они признались, что именно такой рыжеволосый парень когда-то покорил их сердце, а также отметили, что спустя многие годы певец практически не изменился. По их мнению, если в свои 50 Григорьев-Апполонов отрастит волосы, то отличия будут минимальными.