Актриса Захарова отреагировала на слухи о своем «алкоголизме»

Москва, 13 августа. Актриса Александра Захарова обвинила в «травле» СМИ, публикующие информацию о том, что она якобы состоит на учете одной из наркологических клиник.

«Я не хочу это комментировать. Это травля, и я даже знаю, кто ее инициировал», — заявила собеседница издания Nation News.

Напомним, что в новом сезоне «Ленкома» ни в одной из премьер Захарова не заявлена. Более того, большинство ролей в разных постановках, которые исполняла она, будут исполнять чуть ли не выпускницы театральных вузов.

Ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина опровергла слухи об алкоголизме дочери Захарова. Женщина назвала это «полным враньем». Также она отрицает и то, что дочь знаменитого режиссера снимали с ролей. В свою очередь, актриса Людмила Лисовая считает, что Александру могли подкосить ее новые романы, брак и развод с Владимиром Стекловым.

Ранее театру «Ленком», в чью труппу входит Захарова, присвоили официальное название Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Ему присвоили имя бывшего художественного руководителя Марка Захарова, который ушел из жизни 28 сентября.

Прощание с Марком Захаровым состоялось на главной сцене театра «Ленком». Напомним, советский и российский режиссер, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался в Москве на 86-м году жизни в сентябре 2019 года. До дня рождения он не дожил несколько недель — режиссер появился на свет 13 октября.

Новым художественным руководителем «Ленкома» стал Марк Варшавер, который ранее был директором театра. Варшавер занимал пост директора «Ленкома» почти 40 лет. Отмечается, что инициатива назначить Варшавера на должность художественного руководителя исходила от артистов театра. Утвердил кандидатуру нового худрука мэр Москвы Сергей Собянин.