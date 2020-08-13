Добронравов рассказал, когда возобновятся съемки сериала «Сваты»

Москва, 13 августа. Звезда «Сватов» Федор Добронравов рассказал, когда возобновятся съемки популярного сериала. Он добавил, что роль Ивана Будько стала для него особенной.

Добронравов выразил сожаление, что съемки «Сватов» остановили из-за коронавируса.

«Грустно, что съемки и выход следующего сезона «Сватов» задерживаются, но мы живем в неспокойном мире, сейчас такая ситуация везде. Будем ждать и надеяться», — сказал актер, его слова передает издание NewInform.

Он добавил, что неизвестно, когда съемки возобновят. Добронравов признался, что соскучился по своему персонажу. Сериал очень любят за его доброту и юмор, отметил артист.

В июле стало известно, что Федор Добронравов покинул труппу Театра сатиры. По слухам, его не устраивала зарплата. Однако художественный руководитель театра Александр Ширвиндт опроверг эту информацию.

Ширвиндт добавил, что зарплата у Добронравова была «достойной», но ее размер знают только в бухгалтерии театра.