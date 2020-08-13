Плохие дороги в Турции привели к череде смертельных ДТП в Конье

Конья, 13 августа. Издание Anadoluda Bugün сообщило о протесте жителей Турции, которые считают, что причиной череды смертельных ДТП в стране является плохое состояние дорог.

По данным журналистов, после очередной аварии в центре города Конья, завершившейся гибелью местной жительницы Серкан Чынар, люди обратились к властям с требованием проверить состояние дорог. Турки заявили, что на перекрестке, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль, не установлено предупреждающих знаков.

Горожане считают, что к череде смертельных ДТП привело отсутствие обслуживания муниципальных компаний и профильных служб, а также коррупция чиновников, которые отмывают деньги из бюджета, выделенного на ремонтные работы. Протестующие пожаловались на разбитые шоссе и магистрали и обвинили политиков в гибели Чынар. По их мнению, автомобилисты рискуют жизнью, передвигаясь по Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об аварии в городе Денизли. В результате происшествия погиб человек. Подробнее об этом можно прочитать в материале под названием «Турецким пожарным не удалось спасти человека из горящего автомобиля».