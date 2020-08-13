Арзамасова в новом образе удивила фанатов сходством с бывшей женой Авербуха

Москва, 13 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, которая состоит в отношениях с фигуристом Ильей Авербухом, предстала перед поклонниками в новом образе. Актриса показала подписчикам в Instagram, как она выглядела бы со светлыми волосами.
Арзамасова примерила блондинистый парик и предложила поклонникам порассуждать о масках, которые люди выбирают в обществе.
«Есть ли в вашем кругу люди, которые знают вас максимально настоящими?» — спросила актриса у подписчиков.
Многим поклонникам очень понравилась Арзамасова в образе блондинки.
«Как тебе вот этот цвет и форма идет!» — восхитилась megarodikova.
«Я не по теме: тебе очень идет блонд!!!» — отметила mariashivash.
«Красавица!» — написала nechaeva_20.
«Клевый парик», — прокомментировала elenamartin905.
«Какая прекрасная Лиза! Вы просто прелесть!» — сделал комплимент актрисе olegmilov1979.
Однако некоторые фанаты Арзамасовой были удивлены тем фактом, что в новом образе она стала очень похожа на бывшую жену Авербуха — фигуристку Ирину Лобачеву. Дело в том, что светловолосая спортсменка обычно носит похожую прическу.
Ранее Лиза Арзамасова похвасталась в соцсети снимком с яхты. Фотография была сделана в Крыму, куда актриса отправилась вместе с Авербухом. Арзамасова надела для снимка короткий наряд и продемонстрировала стройные ноги.