Арзамасова в новом образе удивила фанатов сходством с бывшей женой Авербуха

Москва, 13 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, которая состоит в отношениях с фигуристом Ильей Авербухом, предстала перед поклонниками в новом образе. Актриса показала подписчикам в Instagram, как она выглядела бы со светлыми волосами.

Арзамасова примерила блондинистый парик и предложила поклонникам порассуждать о масках, которые люди выбирают в обществе.

«Есть ли в вашем кругу люди, которые знают вас максимально настоящими?» — спросила актриса у подписчиков.

Многим поклонникам очень понравилась Арзамасова в образе блондинки.

«Как тебе вот этот цвет и форма идет!» — восхитилась megarodikova.

«Я не по теме: тебе очень идет блонд!!!» — отметила mariashivash.

«Красавица!» — написала nechaeva_20.

«Клевый парик», — прокомментировала elenamartin905.

«Какая прекрасная Лиза! Вы просто прелесть!» — сделал комплимент актрисе olegmilov1979.

Однако некоторые фанаты Арзамасовой были удивлены тем фактом, что в новом образе она стала очень похожа на бывшую жену Авербуха — фигуристку Ирину Лобачеву. Дело в том, что светловолосая спортсменка обычно носит похожую прическу.

Ранее Лиза Арзамасова похвасталась в соцсети снимком с яхты. Фотография была сделана в Крыму, куда актриса отправилась вместе с Авербухом. Арзамасова надела для снимка короткий наряд и продемонстрировала стройные ноги.