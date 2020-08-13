Лещенко оценил новых наставников шоу «Голос. 60+»

Москва, 13 августа. Российский эстрадный певец Лев Лещенко оценил новый состав жюри вокального шоу «Голос.60+», а также рассказал о своих ожиданиях от нового сезона.

12 августа Первый канал назвал наставников третьего сезона шоу «Голос.60+». В нынешнем году набирать команды поручили четырем артистам: Елене Ваенге, Тамаре Гвердцители, Гарику Сукачеву, а также опытному и авторитетному Льву Лещенко.

«Мы с ними совершенно разные в жанровом отношении, харизматическом, да и в ментальном тоже. Все мы разные люди. Надеюсь, что это будет интересно», — пояснил Лещенко.

Артист выразил надежду, что новый сезон подарит большое количество ярких и запоминающихся участников, а также море удовольствия и положительных эмоций, передает Nation News.

«Передача рейтинговая. Среди «Голосов» набирает большие очки, приятно очень. Это будоражит нас, как артистов. Мы что-то открываем для себя, воспринимаем все в каком-то новом качестве. Многое заставляет нас радоваться и получать удовольствие», — добавил Лещенко.

Премьера первого сезона шоу «Голос. 60+» состоялась в сентябре 2018 года. Проект направлен на поиск и отбор универсальных вокалистов, поющих в разных жанрах. В двух предыдущих сезонах победителями становились подопечные певицы Пелагеи — Лидия Музалева и Леонид Сергиенко. Второе место разделили представители команды Льва Лещенко — Евгений Стругальский и Юрий Шиврин.