ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные выборов в Минске

Минск, 13 августа. Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко поддержали на выборах в Минске 64,49% избирателей. За Светлану Тихановскую проголосовали 14,92%, заявили в Центризбиркоме Белоруссии.

Предварительные итоги выборов Минске были опубликованы на официальном сайте ЦИК республики. За Андрея Дмитриева проголосовали 1,93% человек, Анну Канопацкую — 3,2%, Сергея Череченя — 2,05%. 10,01% избирателей в Минске проголосовали против всех кандидатов.

Наибольшую поддержку Лукашенко получил в Могилевской области. Там за него отдали свои голоса 88,06% избирателей. В целом по Белоруссии, по данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за Тихановскую — 10,09%.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались протесты,которые переросли в массовые беспорядки. Демонстрантов разгоняли милиция и ОМОН, используя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ. Более 6,7 тыс. человек были задержаны.