Перспективы Америки совсем плохи: Делягин назвал причины скорого краха США

Известный российский экономист и политолог Михаил Делягин считает, что кредитный пузырь мировой экономики, о котором предупреждает американский инвестор Джим Роджерс как о возможной причине глобального кризиса, не главный фактор, который приведет США к краху. По мнению Делягина, мировой кризис спровоцирует неминуемая гражданская война в США, которая разразится там сразу после президентских выборов.

Ранее бывший партнер Джорджа Сороса, американский инвестор Джим Роджерс предсказал «раздувание пузыря» на мировом рынке долга, который коснется США и других стран. По мнению Роджерса, высокая закредитованность мировой экономики является серьезной проблемой, чреватой новыми потрясениями.

«Правительства повсюду печатают и тратят огромное количество денег. Возможно, мы получим еще один «пузырь» на рынках, который может лопнуть», — отметил инвестор в интервью «РБК Инвестициям».

Роджерс напомнил, что аналогичная ситуация стала одной из причин глобального кризиса в 2008 году. И одна из самых закредитованных стран — Соединенные Штаты Америки, отметил он.

«Одна Америка задолжала триллионы долларов, это самая большая страна-должник за всю историю», — подчеркнул Роджерс.

По мнению собеседника агентства, потрясений можно ждать в начале будущего года, после того, как в США пройдут президентские выборы.

Мнение, изложенное в интервью, прокомментировал российский экономист, политолог, публицист Михаил Делягин. По словам собеседника ФАН, мировой кризис, вызванный целым рядом фундаментальных факторов, идет давно, но спусковой крючок, который приведет к взрыву, чреватому Соединенным Штатам крахом, будет спущен во время американских президентских выборов в 2020 году.

«Безусловно, закредитованность в мире очень большая, но я думаю, что главной причиной мирового кризиса после американских выборов будет не закредитованность, а гражданская война, которая может начаться в Штатах. Потому что и [45-й президент США Дональд] Трамп, и [кандидат в президенты США Джо] Байден уже очень четко дали понять, что поражения не признают. При этом необходимо учитывать, что в Демократической партии США произошел внутренний переворот. И безумные люди, типа [экс-кандидата в президенты США] Хиллари Клинтон, в нынешней Демократической партии выглядят крайне консервативными и крайне разумными центристами, а реальная власть там перешла к совершенно оголтелым, в духе Зимбабве, черным расистам. И именно от черных расистов сейчас у Байдена вице-президент — некая госпожа Харрис. Так что перспективы Америки совсем плохи. Потому что сейчас побеждает Байден (судя по опросам. — Прим. ФАН), причем хорошо побеждает. В этом случае Америка будет постепенно превращаться в Зимбабве».

По мнению Делягина, именно дестабилизация в США, вплоть до начала там гражданской войны, станет главным пусковым механизмом краха всей нынешней, ориентированной на американский доллар, мировой экономической системы.

«Эти процессы станут непосредственным спусковым курком для мирового кризиса, а сам кризис вызван причинами фундаментальными и идет достаточно давно», — резюмировал Михаил Делягин.

Согласно данным РБК, по итогам 2019 года по объему госдолга по отношению к ВВП США занимали 13-е место в мире. По информации американского Минфина, с конца прошлого года, по состоянию на 10 августа, американский госдолг вырос с 23,2 трлн долларов до 26,5 трлн долларов. По прогнозу рейтингового агентства Fitch, к 2021 году госдолг США достигнет 130% ВВП.

Джим Роджерс — бывший партнер Джорджа Сороса и сооснователь фонда Quantum Fund. С 2014 года Роджерс инвестирует в российские активы, в том числе в «Аэрофлот».

Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября 2020 года. Основными кандидатами являются действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, ему от демократов противостоит Джозеф Байден. Байден ранее занимал пост вице-президента США. Своим кандидатом на пост вице-президента Байден назвал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис. 55-летняя Харрис — дочь иммигрантов: ее мать приехала в США из Индии, отец — с Ямайки.