Захар Прилепин: Фестиваль «Традиция» апеллирует к основам русской культуры

Главная миссия фестиваля «Традиция» заложена в самом его названии, потому что ставка Последних времен совершенно очевидна. Это – ставка на «новейшее искусство» — именно в кавычках, на квазиискусство, на арт-проекты и разнообразные модные манипуляции с сознанием, в том числе — с сознанием культурным.

Один из моих учителей в литературе, покойный Александр Абрамович Кабаков, говорил, что арт-искусство от искусства отличается только одним: арт-искусство может воспроизвести любой, а искусство – никто кроме того, кто его создал. Отличие арт-проекта от Микеланджело или Бродского совершенно очевидно: арт-проект может воспроизвести совершенно любой человек в любую минуту.

Фестиваль «Традиция» — это действительно искусство, которое настояно на музыкальной, театральной, литературной русской истории, которая отчасти либо забыта, либо зачастую трансформирована для новейшего российского, совершенно чудовищного вида шоу-бизнеса. То, что случилось, например, с народной песней, переделанной для исполнения в формате «голубых огоньков».

Наш фестиваль — это как раз попытка апеллировать к тем вещам, из которых была создана русская культура, а не к тем, которые в последние десятилетия это культурой называются.

Что касается отличий фестиваля в этом году от проводившихся ранее, то я не думаю, что будет что-то радикально иное. Если каждый раз будут новые радикальные особенности, то, собственно, где же тогда традиция? У нас есть определенные вещи, ради которых многие люди и приходят на «Традицию». Это как на концерте любимой группы — должны обязательно прозвучать любимые песни, произойти что-то такое, ради чего люди туда и пришли.

У нас выступает Елена Фролова, человек, которого я очень люблю. Она безупречно тонко работает с русской литературной классикой. Циклы ее песен на стихи Бродского, Цветаевой, Губанова, Есенина, Шаламова не имеют аналогов. На мой взгляд, она — лучший слушающий поэзию музыкант. Помимо этого, она также потрясающим образом работает с русской народной песней, исполняя композиции, которые, кажется, уже не помнит никто, и духовные песни, которые тоже либо знают очень мало, либо не знают вовсе. Все это — классика в самом широком смысле.

С другой стороны, будет выступать Алексей «Джанго» Поддубный, наш друг и замечательный музыкант. Конечно, на фестивале будет много театра и музыки. Будет Алексей Варламов, будет казачество, будет русская песня.

Будет Бродский и «Василий Теркин» Твардовского. То, что мы работаем с полюсами — неслучайно. Хотя, конечно, это никакие не полюса. Твардовский и Бродский — явления единого порядка.

И люди, которые к нам придут, понимают, что будет происходить на «Традиции». Безусловно, будет и новое, чего они никогда не видели — например, несколько спектаклей. А что-то они видели в прошлый раз, и теперь встретятся с этим снова, потому что люди, собственно, именно за этим и приезжают на фестиваль. И нигде нет такой концентрации этого, кроме как на «Традиции».

Лекция Захара Прилепина «От Стеньки Разина до Гришки Мелихова. Путь русского казачества», а также поэтические чтения пройдут 22 августа в рамках фестиваля «Традиция» в подмосковном Захарове. Информационным партнером фестиваля выступает Федеральное агентство новостей.