Криштиану Роналду может снова сменить клуб

Мадрид, 13 августа. О возможном переходе суперзвезды Криштиану Роналду сообщил журналист BBC Sport Гильем Балаге. По его информации, агент игрока предложил услуги 35-летнего форварда «Барселоне».

Основной причиной трансфера Криштиану Роналду в каталонский клуб называется слишком большой контракт игрока. Зарплата форварда стала обременительной в связи с пандемией коронавируса. По информации La Gazzetta dello Sport, годовой оклад португальца составляет 31 млн евро. Исходя из этих цифр, Криштиану Роналду является самым дорогим игроком чемпионата Серии А. Также футболист был предложен мадридскому «Реалу», ПСЖ и клубам Североамериканской футбольной лиги.

