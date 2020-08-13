Криштиану Роналду может снова сменить клуб

Мадрид, 13 августа. О возможном переходе суперзвезды Криштиану Роналду сообщил журналист BBC Sport Гильем Балаге. По его информации, агент игрока предложил услуги 35-летнего форварда «Барселоне».

Основной причиной трансфера Криштиану Роналду в каталонский клуб называется слишком большой контракт игрока. Зарплата форварда стала обременительной в связи с пандемией коронавируса. По информации La Gazzetta dello Sport, годовой оклад португальца составляет 31 млн евро. Исходя из этих цифр, Криштиану Роналду является самым дорогим игроком чемпионата Серии А. Также футболист был предложен мадридскому «Реалу», ПСЖ и клубам Североамериканской футбольной лиги.

«Я не уверен, что «Ювентус» сможет легко избавиться от него, с учетом того, сколько он все еще зарабатывает — 23 млн евро чистыми. Столько он получал в «Реале», и я думаю, что он получает схожую сумму в «Ювентусе». Но кто будет платить столько?» — высказал свои предположения Гильем Балаге.

???? 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo



????⚽ https://t.co/3CW3Ngo4mY pic.twitter.com/OB8W9XH5oz — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 12, 2020

Соглашение между Роналду и туринским «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В составе самого титулованного итальянского клуба футболист провел 89 матчей, отметился 65 голами и отдал 18 голевых передач. Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Трансфер обошелся в 100 миллионов евро.

За свою карьеру португалец пять раз получал награду «Золотой мяч», неоднократно становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии Роналду выиграл Чемпионат Европы в 2016 году. Вместе с «Ювентусом» дважды выигрывал чемпионат Италии. Ранее, играя в «Реале» и «Манчестер Юнайтед», стал победителем чемпионата Испании и английской Премьер-лиги.