Павлиашвили рассказал о своем отношении к пьющим артистам

Москва, 13 августа. Грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили посетил церемонию вручения премии STAR AWARDS'20.

Мероприятие проходило в одном из ресторанов столицы, поэтому алкоголь там лился рекой. Однако Павлиашвили не притрагивался к алкогольным напиткам, что вызвало интерес у представителей СМИ. Журналисты поинтересовались у артиста, как он относится к алкоголю и пьянству.

Павлиашвили отметил, что не употребляет спиртное, однако к пьющим людям относится с пониманием.

«Десятки миллионов людей пьют, дай бог им здоровья, ведь они пьяными ничего плохого не делают. При этом многие почему-то думают, что только артисты злоупотребляют алкоголем. Знаю немало коллег, которые не пьют, и я среди них», — сказал певец в комментарии «Дни.Ру».

При этом Павлиашвили отказался обсуждать пристрастие Михаила Ефремова к алкоголю, а также призвал не судить людей, которые не способны контролировать тягу к спиртному.

«Не судите, да не судимы будете. Я не имею права говорить что-то за других людей, хотя, конечно, никто не должен злоупотреблять алкоголем. Я сам никогда не увлекался ни спиртным, ни наркотиками, ни казино — всем тем, от чего человек может быть зависим», — добавил он.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал аварию в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги актера осудили его действия, выразив уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб.

Позднее родственники Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину. 6 июля следствие предъявило Ефремову обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.