Нетребко отправила «в сад» запрещающих пасту диетологов

Москва, 13 августа. Певица Анна Нетребко продемонстрировала сочные фото своего рациона в Италии. Звезда призналась, что весь месяц питалась калорийной пищей.

«В общем, в Италии весь месяц я опять ела пасту. Каждый день. Иногда я заменяла ее пиццей и морепродуктами», — рассказала певица в Instagram.

Нетребко жестко ответила диетологам, которые предупреждают об опасности калорийной итальянской пищи. Певица уверена, что от пиццы и пасты невозможно поправиться.

«И опять всех диетологов, кто впиляет нам о том, что от пасты поправляются, — в сад!» — добавила Нетребко.

Сохранять фигуру певице помогают спортивные упражнения. Ранее 48-летняя Нетребко показала фото во время спортивной тренировки. Она выполняла различные упражнения в топе и коротких белых шортах. Поклонники были в восторге от певицы, отметив, что сделанные кадры показались довольно забавными. По мнению некоторых, Нетребко даже похудела. Они считают, что благодаря увиденным кадрам с тренировки удалось узнать «секрет» стройности.