Названы сроки действия российской вакцины от коронавируса

Москва, 13 августа. Российская вакцина от коронавируса будет поддерживать защитные свойства организма минимум два года после введения. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

«Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода–год, а минимум в течение двух лет», — сказал он в эфире программы «60 минут».

Кроме того, Гинцбург прокомментировал критику российской вакцины от коронавируса со стороны Запада. По мнению главы исследовательского центра, негативные высказывания могут быть связаны с конкуренцией.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Также глава государства сообщил, что препарат уже испытала на себе одна из его дочерей, пишет Infox.ru.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первые упаковки вакцины будут выпущены в течение двух недель. Министр сообщил, что в первую очередь прививать будут медиков и людей из групп риска, передает НСН.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каком случаев вакцина от коронавируса не сработает. Также медик отметил, что доверяет отечественному препарату и собирается привиться.