Новая пассия телеведущего Ивлева пришла в ужас от турецких курортов

Москва, 13 августа. Новая возлюбленная телеповара Константина Ивлева, 27-летняя студентка журфака МГУ Валерия Куденкова, побывала с ним в отпуске и осталась недовольна турецкими курортами.

Ивлев недавно оформил развод после 23-летних отношений из-за новой пассии. Он также начал активно выкладывать в соцсетях фотографии с молодой возлюбленной, не скрывая их роман. А сразу после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Ивлев поспешил увезти свою вторую половинку на отдых в Турцию.



Турецкий сервис не понравился девушке: Куденкова на своей странице в Instagram оставила возмущенное сообщение, отметив, что всегда была в ужасе от «липких» турецких поклонников и их приставаний.



Куденкова также отметила, что им с Ивлевым по вкусу совершенно другие пейзажи и сервис:

«Мы с Константином безумно любим Францию. Романтичные пейзажи лазурного берега, разнообразнейшую вкуснейшую еду… ну и, конечно, сервис! Там чувствуешь себя спокойно, защищенно, но границу так и не открыли», — объяснила она свой выбор.

Стамбул студентке понравился, однако она заметила, что он не вписывается в ее формат отдыха. После этого они с Ивлевым посетили Бодрум, который также пришёлся Куденковой не по вкусу.

«Живописное место. Но, к сожалению, небольшой выбор продуктов в магазинах, хотя местные сыры и хлеб очень вкусные. Очень много людей на пляже. Чем-то напоминает Геленджик. Грязные улицы. И очень дорого в ресторанах на берегу, пять-семь тысяч за ужин на двоих. Все время такое ощущение, что нас хотят обмануть или впарить что-то. Фото пляжей в Интернете не совпадают с действительностью. Как, собственно, и описание рынков», — оставила критический отзыв на своей странице в Instagram будущая журналистка.

Ранее бывшая жена Ивлева заявила о том, что поступок ее экс-супруга «шокировал всю семью». Ивлев оставил бывшую жену с двумя детьми из-за нового увлечения — Куденковой. Ивлева обвинила студентку в разрушении их семьи, назвав ее «эскортницей из Тамани».



Кроме того, экс-супруга Ивлева подчеркнула, что не собирается отказываться от фамилии телеповара. Причиной этому, по ее словам, служат сложности с изменением всех документов.