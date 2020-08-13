Марков: Кулеба фактически признал вмешательство Киева в события в Белоруссии

Киев ограничивается пока лишь небольшим вмешательством в обстановку в Минске и прикидывает в уме, кто в итоге победит. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Так собеседник ФАН прокомментировал сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев будет «жестко защищать» права и достоинство украинцев, оказавшихся в Белоруссии, где после президентских выборов 9 августа проходят массовые митинги против Александра Лукашенко. Это высказывание появилось на фоне задержания 12 августа в Минске правоохранительными органами двух граждан Украины, — Константина Реуцкого и Евгения Васильева — являющихся участниками организации «Восток-SOS». При этом руководитель внешнеполитического ведомства страны отметил, что Киев настроен на «конструктивный диалог» с официальным Минском.

«Думаю, Кулеба пользуется любым поводом, чтобы сделать очередное антилукашенковское заявление, — считает Марков. — Так он пытается понравиться своим «хозяевам» в США и в Польше. Кроме того, я вижу в его словах намек на какие-то враждебные акции со стороны Киева в адрес Минска. Они, безусловно, будут реализованы, если того пожелают уже обозначенные мной «хозяева». Сейчас эти люди активно обсуждают, как же им теперь поступить с Лукашенко. Только жесткая позиция России, являющейся членом ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. ФАН), не позволяет им ввести войска в Беларусь».

Политолог заметил, что о нарушениях прав иностранных граждан МИД Украины говорит лишь с целью дискредитации властей Белоруссии. По его словам, тем самым Кулеба фактически признает, что украинские боевики, неонацисты и спецслужбы активно участвуют в государственном перевороте в соседней стране.

Вместе с тем эксперт не считает, что задержанные участники организации «Восток-SOS» делились с белорусскими оппозиционерами «протестным опытом», у них его попросту нет.

«Госпереворот на Украине был совершен спецслужбами США, а люди, вышедшие на улицу фактически по их указанию, играли роль «пушечного мяса», — заявил Марков. — Теперь эта ситуация повторяется в республике Беларусь».

Политолог сказал, что о структуре «Восток-SOS» ему ничего неизвестно, однако это и не нужно, поскольку все подобного рода организации выглядят и действуют как одно лицо, являясь своеобразным коллективным «мистером Смитом».