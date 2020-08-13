Несовершеннолетняя дочь главы Рязанской области заработала вдвое больше отца

Рязань, 13 августа. Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова Лера «заработала» за минувший год вдвое больше отца. Сведения о доходах губернатора и его дочери были опубликованы на сайте правительства региона.

Согласно представленной информации, доход Леры Любимовой за 2019 год составил 10 млн рублей. При этом сам Любимов заработал около 4,3 млн рублей, а его супруга Оксана — 1,8 млн рублей. У Леры есть старшая сестра Алена, но она уже совершеннолетняя, поэтому данных о ее доходе в декларации нет.

Кроме того, из декларации следует, что в собственности у Любимова нет ни квартиры, ни автомобиля Зато в пользовании его младшей дочки есть сразу две квартиры, машинное место и нежилое помещение.

На вопрос о том, откуда у 14-летней Леры доход в 10 млн рублей, ответил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов. По его словам, квартира, нежилое помещение, хозяйственная кладовая и машинное место были приобретены за счет накоплений отца 14-летней Леры и продажи недвижимого имущества.

Арапов обратил внимание, что в декларации за 2018 год у несовершеннолетнего ребенка Любимого значатся объекты недвижимости, которых в 2019 году нет. Они были проданы, а средства от продажи указали в декларации за минувший год, пишет URA.RU.