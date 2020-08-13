Франция наращивает военное присутствие в Средиземноморье

Париж, 13 августа. Руководство Франции заявило о решении направить многоцелевые самолеты Rafale и Lafayette в зону Восточного Средиземноморья. Об этом сообщает министерство обороны Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Анкару прекратить одностороннюю разведку полезных ископаемых в этом регионе.

«С тем, чтобы лучше оценить ситуацию в этом районе и гарантировать соблюдение международного права, президент Франции в сотрудничестве с европейскими партнерами, включая Грецию, принял решение временно усилить французское военное присутствие в Восточном Средиземноморье в ближайшие дни», – заявляли из Елисейского дворца.

Также в пресс-релизе подчеркнули, что французский лидер «напомнил о необходимой солидарности Франции и Евросоюза по отношению к любому государству ЕС, суверенитет которого подвергается угрозе».

Увеличение военного присутствия в регионе во Франции посчитали необходимым после объявления Анкарой намерений проводить разведку месторождений газа и нефти у греческих берегов Эгейского моря. Ранее «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье, кульминацией которого стала публикация в правительственной газете Турции заявок государственной турецкой нефтяной компании (TPAO) на получение лицензии на поиски и добычу углеводородов», премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к председателю Евросовета и главе Еврокомиссии. По информации греческих СМИ, речь идет об участке морского шельфа в 6 морских милях от греческого побережья, между островами Родос, Крит и Кастелоризо.