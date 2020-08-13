Скабеева похвалила белорусский ОМОН за пресечение протестов

Москва, 13 августа. Российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила белорусских силовиков за пресечение протестов в Минске.

Скабеева отметила, что многие критикуют правоохранителей за жесткие меры, однако именно они помогли не допустить в стране «майдана».

«Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость. Обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня», — заявила Скабеева в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Скабеева объяснила, что она не поддерживает полицейский произвол. Однако тактика жесткого подавления протестов показала свою эффективность. Ведущий Евгений Попов в общении с военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцем добавил, что методы белорусского ОМОНа работают.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно предварительным подсчетам, Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,08%. После завершения голосования в стране начались массовые беспорядки. Ранее в центре Минска произошли столкновения белорусского ОМОНа с протестующими.

Ранее сообщалось, что в среду белорусские силовики задержали 700 человек. За предыдущие ночи в ходе протестов в Белоруссии были задержаны 6 тысяч человек, в том числе 3 тысячи ― в ночь на 10 августа, 2 тысячи человек ― в ночь на 11 августа, в ночь на 12 августа задержали тысячу человек.