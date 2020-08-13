Психолог рассказала, как морально подготовить ребенка к школе

Начало учебного года — это стресс не только для детей, но и для родителей. И только первоклассник еще не понимает, что такое школа, — радуется новому портфелю и форме. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала психолог Наталья Малышева.

Начиная с семьи

«На самом деле, негативное отношение к процессу обучения формирует семья. Небольшой процент учеников воспринимает начало учебного года радостно и с желанием. Удивительно, что родители соглашаются с детьми и поддерживают, что «эта каторга на 11 лет». Потом удивляются — почему ребенок не желает учиться дальше и искать работу? С первых дней школьной жизни нужно пояснять, что это важный этап», — пояснила Малышева.

Говоря о школьной форме и о бесконечных спорах по этому вопросу, психолог подчеркнула, что она нужна. Форма приучает к дисциплине. Форма не отвлекает ребенка от процесса обучения, не дискриминирует его по отношению к другим ученикам.

«Помню, как тяжело приходилось детям из семей с низким достатком, когда в 90-х отменили школьную форму. Регулярные насмешки, упреки и унижения доводили отдельную группу детей до депрессий и напрочь отбивали желание ходить в школу. Школа уравнивает учеников, говоря о том, что у каждого есть шанс на достижение поставленных целей. Достаточно того, что сейчас есть мобильные телефоны, которые просто «кричат» порой о благосостоянии деток. На мой взгляд, нужно ввести специальную школьную линейку смартфонов. Тогда конфликтов и неприятных ситуаций с тем же воровством телефонов можно будет избежать», — считает психолог.

Процесс обучения

Совсем недавно мы все получили новый опыт дистанционного образования. Хотя в школьной образовательной системе он прописан достаточно давно. Есть три вида образования:

Очная форма образования. Когда ребенок посещает школьное учреждение и напрямую взаимодействует с педагогами, получая знания через наставника. Самая распространенная и привычная форма обучения.

Когда ребенок посещает школьное учреждение и напрямую взаимодействует с педагогами, получая знания через наставника. Самая распространенная и привычная форма обучения. Домашнее образование. На подобную форму обучения обычно переходят дети-инвалиды по причине заболеваний. В данной форме обучения педагоги посещают ребенка на дому, а родители контролируют процесс. Аттестация проходит так же, как и в очной форме обучения.

На подобную форму обучения обычно переходят дети-инвалиды по причине заболеваний. В данной форме обучения педагоги посещают ребенка на дому, а родители контролируют процесс. Аттестация проходит так же, как и в очной форме обучения. Дистанционное образование. Ребенок не посещает школу, учителя не посещают ребенка. Всю школьную программу он осваивает самостоятельно, тестируется через интернет-программы. За весь образовательный процесс отвечают родители.

«На практике наиболее эффективная форма образования — дистанционная. Самые высокие показатели. И не удивительно: ребенок с первых дней процесса рассчитывает исключительно на свои силы, учится ответственности. Свободный график позволяет наиболее рационально использовать свое время. Такие дети раньше становятся самостоятельными и добиваются больших результатов в самореализации. Уверена — будущее за дистанционным образованием, за самообразованием», — считает психолог.

Вопрос каникул

По словам психолога, многие лицеи отказываются от привычного графика школьных каникул, деля учебный процесс на равные временные рамки.

«Соглашусь с подобной практикой. Ребенку сложно привыкнуть к каждодневному посещению школы, а нередко добавляется и дополнительное образование, репетиторство. А вот равные временные границы обучения не перегружают ребенка. В дистанционном образовании вопрос с каникулами отпадает. Ребенок сам контролирует свою загруженность и может отдохнуть в любой момент. В этом и есть огромный плюс дистанционки», — пояснила Малышева.

Школа — это не только получение знаний, но и взаимодействие с коллективом. Именно коллектив большую роль играет на утомляемость ребенка.

«Если вашему ребенку некомфортно в классе, частые конфликты — меняйте класс или школу. Или переходите на самообразование», — заключила Малышева.

Ранее психолог Наталья Малышева рассказала, что родители несут в семьи модель поведения своего детского опыта. Они общаются и обращаются со своими детьми так, как это делали с ними. Малышева рекомендует не ругать и не критиковать ребенка.