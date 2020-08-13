БелАЗ опроверг сообщение о массовой забастовке рабочих

Минск, 13 августа. Руководство ОАО «БЕЛАЗ», а также власти города Жодино Минской области проводят встречу с представителями трудового коллектива завода и обсуждают ситуацию в Белоруссии. Никакой массово забастовки рабочих на автомобильном заводе нет, сообщили ТАСС в пресс-службе БелАЗа.

«На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий», — сказал представитель завода.

Он также отметил, что производство крупнейшего предприятия Белоруссии не останавливалось.