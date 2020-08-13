Ирина Волынец: Насильнику собственной дочери нужен срок, а не оправдание

Бугульминский городской суд оправдал мужчину, совершившего насилие над полуторагодовалой дочерью. Его приговорили к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью.

В прошлом году мужчина остался дома с тремя детьми. Вечером он позвонил жене и сообщил, что у девочки открылось кровотечение. Ребенка доставили в больницу. Врачи обнаружили следы действий сексуального характера.

Я считаю, что этого человека нужно лишить родительских прав — это как минимум. И дать ему реальный срок. Пусть проходит психиатрическую экспертизу. Если он психически здоров, значит, пусть отбывает реальный срок. Если нет, то пусть отправляется в учреждение для психически больных людей.

Но его нужно в любом случае отстранить как от собственного ребенка, так и от детей в принципе. Есть преступления, на которые нельзя реагировать всего лишь назначением исправительных работ. Дальнейшее нахождение этого человека рядом с детьми — опасно для их жизни и здоровья. Очень странно, что суд у нас расценивает это иначе. У меня есть большие сомнения в компетентности судьи.

По информации, которую мы получили, этот человек изнасиловал ребенка с помощью рук, оправдываясь тем, что его расстроила жена. Это вообще не оправдание.

Это решение нужно опротестовать — это может сделать мать ребенка. Но ее тоже следует лишить родительских прав, и тогда интересы девочки должна представлять опека.

Лучше никаких родителей, чем такие. Ребенок маленький, ее удочерят. Эта история может кончиться еще хуже, хотя хуже, казалось бы, некуда.

Это дело нужно повторно отдавать на пересмотр. Нужен другой судья, потому что этот доверия не вызывает. И с требованием заменить судью провести еще один суд, более справедливый.

Помимо того, что ребенок будет продолжать находится в опасности, это дело — страшный и негативный пример для общества. Все за этой ситуацией следят, и если такие люди будут знать, что за подобные преступления в отношении детей они будут отправляться всего лишь на общественные работы… То есть, делай что хочешь, издевайся над детьми, и за это всего лишь пойдешь где-нибудь поработаешь пару часов.

Нет такого закона, который запрещал бы рожать детей. Но если человека лишают прав в отношении одного ребенка, то он автоматически лишается прав в отношении всех своих детей.

Конечно, заранее все это предусмотреть невозможно. Каждый из нас является потенциальным гением и потенциальным преступником одновременно — до тех пор, пока не совершит какой-то поступок.

Но сейчас, когда уже известно, что сотворил этот мужчина, нужно не только лишать его родительских прав, но и давать реальный срок. Ведь невозможно предугадать, какие семьи станут опасны для собственных детей.