Симптомы солнечного удара у взрослых и правила первой помощи при перегреве

Летнее солнце — жаркое и знойное, а потому бывает коварным. Перегреться на даче или на морском берегу и получить солнечный удар куда проще, чем кажется. Почему он возникает? Каковы признаки у взрослых? Для кого это состояние особенно опасно и что делать, если беда случилась с близким человеком?

На вопросы отвечает врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Иван Голубев.

Причины солнечного удара

Взрослые обычно внимательно следят за детьми, которые играют на солнце, не забывают надеть малышам панамку на голову или напоить водой. Но совершенно игнорируют тот факт, что солнечные лучи одинаково опасны и для них.

«Солнечный удар вызывает длительное нахождение на солнце в жаркую погоду, — комментирует врач-терапевт Иван Голубев. — Он может возникнуть во время занятий спортом, при интенсивной работе или другой физической активности, когда погода сухая и безветренная».

Обычно солнечный удар поражает людей, которые заняты работой на даче или в саду, отправились на пикник летним днем или в пик жары отдыхают на пляже. В эти моменты организм перегревается. Эффективность механизма терморегуляции снижается, организм не может отдавать лишнее тепло. Это активизирует воспалительные процессы в теле, которые провоцируют развитие опасных недугов:

сбои в работе нервной системы;

нарушение работы кровеносной системы, сердца, почек;

нарушение дыхания.

Люди пожилого возраста в большей степени подвержены солнечному удару, чем молодые, так как эффективность терморегуляции с возрастом снижается. Увеличен риск у людей с хроническими заболеваниями щитовидной железы, принимающих мочегонные препараты. Многократно повышает риск удара лишний вес.

Симптомы солнечного удара у взрослых

Первым «звоночком» перегрева становятся усталость и слабость. Вы можете отметить неожиданное утомление, даже если не были заняты физической работой. Чуть позже развиваются головокружение, может проявиться боль в ногах или спине. Часто возникает головная боль и темнеет в глазах.

Если человек остается на солнце, состояние ухудшается. Добавляются шум в ушах, одышка. Начинает «колотиться» сердце, на коже может выступить холодный пот. По мере нарастания тяжести состояния усугубляются и признаки солнечного удара. Для тяжелой степени характерны:

посинение лица;

экстремальное учащение или, наоборот, снижения пульса;

неровное и тяжелое дыхание;

мышечные судороги;

спутанность мыслей, галлюцинации.

«Симптомы солнечного удара схожи с другими, крайне опасными состояниями — продолжает Иван Голубев. — Мы можем заподозрить у человека сепсис, менингит, инсульт или приступ аллергии. В каждом случае нужна помощь врача, а пытаясь самостоятельно поставить диагноз, вы потеряете время».

Что делать при солнечном ударе у взрослого

Как можно скорее нужно вызвать скорую помощь, а пока медики в пути, попытаться помочь пострадавшему своими силами. При первых симптомах солнечного удара у взрослого выполняйте эти рекомендации.

Найдите прохладное место . Чтобы исключить перегрев организма — перенести человека в прохладное, кондиционируемое помещение. Если находитесь на природе — уложите в тень, ближе к водоему. На берегу моря, где нет тени, закройте пострадавшего от солнца зонтом.

. Чтобы исключить перегрев организма — перенести человека в прохладное, кондиционируемое помещение. Если находитесь на природе — уложите в тень, ближе к водоему. На берегу моря, где нет тени, закройте пострадавшего от солнца зонтом. Приподнимите голову. При солнечном ударе перегреваются и отекают ткани головного мозга. Излишнее давление вызывает гибель клеток мозга. Чтобы снизить тяжесть осложнений и усилить отток крови, держите голову пострадавшего приподнятой.

При солнечном ударе перегреваются и отекают ткани головного мозга. Излишнее давление вызывает гибель клеток мозга. Чтобы снизить тяжесть осложнений и усилить отток крови, держите голову пострадавшего приподнятой. Расстегните одежду, по возможности снимите ее . Необходимо добиться быстрого охлаждения тела, а одежда снижает теплоотдачу. Мужчине расстегните рубашку, ослабьте галстук и поясной ремень.

. Необходимо добиться быстрого охлаждения тела, а одежда снижает теплоотдачу. Мужчине расстегните рубашку, ослабьте галстук и поясной ремень. Охладите пострадавшего . Используйте все подручные средства. Намочите одежду водой, оберните человека в мокрую простыню. Обязательно положите холодный компресс на голову, чтобы ускорить охлаждение тканей мозга. Регулярно меняйте компресс на лбу, снова и снова смачивайте его водой.

. Используйте все подручные средства. Намочите одежду водой, оберните человека в мокрую простыню. Обязательно положите холодный компресс на голову, чтобы ускорить охлаждение тканей мозга. Регулярно меняйте компресс на лбу, снова и снова смачивайте его водой. Активно поите. Обезвоживание — опасное состояние. Загущение крови приводит к нарушению кровоснабжения мозга, повышает нагрузку на сердце, может обернуться сердечной катастрофой и инсультом. Поите пострадавшего прохладной негазированной водой. Если человек в сознании, предлагайте ему воду как можно чаще.

Если человек без сознания, уложите его на бок и придерживайте голову. При солнечном ударе может возникнуть рвота, а в положении на спине есть риск попадания рвотных масс в дыхательные пути. Оставайтесь с пострадавшим до прибытия скорой помощи.

В легкой форме солнечный удар не вызывает пугающих симптомов. Головная боль, тошнота быстро проходят благодаря грамотной первой помощи. Но даже в этом случае консультация врача необходима.

«Существуют очень опасные, схожие по симптомам состояния — например, инсульт, — уточняет Иван Голубев. — При их появлении рекомендуется сразу вызывать скорую помощь».

Людям с хроническими заболеваниями, болезнями сердца и в пожилом возрасте даже при незначительном недомогании в результате перегрева нужна помощь врача. Без лечения последствия солнечного удара у взрослых могут развиться через несколько дней. И проявляться сердечной недостаточностью, нарушением дыхания, проблемами со зрением и координацией движений.

Как не допустить солнечный удар.

Старайтесь не выходить на улицу в жаркую погоду . Планируйте работу на даче на утренние и вечерние часы, а находясь на природе, прячьтесь от солнца в тени деревьев, под навесами.

. Планируйте работу на даче на утренние и вечерние часы, а находясь на природе, прячьтесь от солнца в тени деревьев, под навесами. Не забывайте о головном уборе. Шляпа или кепка защитят голову от перегрева. Выбирайте тонкую, легкую одежду из натуральных тканей.

Шляпа или кепка защитят голову от перегрева. Выбирайте тонкую, легкую одежду из натуральных тканей. Пейте больше воды . Выходя из дома, берите бутылку с чистой питьевой водой с собой и регулярно отпивайте несколько глотков.

. Выходя из дома, берите бутылку с чистой питьевой водой с собой и регулярно отпивайте несколько глотков. Пересмотрите рацион. Некоторые продукты, такие как жирное мясо, наваристые бульоны, высококалорийная пища, увеличивают риск солнечного удара, так как способствуют перегреву организма. Летом старайтесь есть легкие блюда: фрукты, салаты из свежих овощей, рыбу, холодные супы.

Некоторые продукты, такие как жирное мясо, наваристые бульоны, высококалорийная пища, увеличивают риск солнечного удара, так как способствуют перегреву организма. Летом старайтесь есть легкие блюда: фрукты, салаты из свежих овощей, рыбу, холодные супы. Ограничьте алкоголь. Крепкие напитки многократно повышают риск солнечного удара во время отдыха на природе. Пейте чистую воду, морсы, компоты, несладкие охлаждающие соки.

И обращайте внимание на тех, кто находится рядом с вами. Часто окружающие путают солнечный удар с алкогольным опьянением и не торопятся оказать первую помощь человеку. Промедление может быть фатальным. Солнечный удар способен привести к смерти, поэтому ваша помощь и помощь врачей жизненно необходимы пострадавшему.