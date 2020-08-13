Бузова, Тодоренко и Маркони встанут на коньки



Москва, 13 августа. Первый канал огласил список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период».

К ежедневным тренировкам для участия в популярном проекте приступили все участники. Главными звездами программы станут певица Ольга Бузова, телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов, звезда российского Youtube Владимир Маркони. Большинство звездных участников шоу рассказали, что до проекта вообще не умели стоять на коньках, не говоря о выполнении сложных акробатических трюков.

Руководство телеканала выразило надежду, что седьмой сезон шоу «Ледниковый период» станет самым запоминающимся. Главной звездой шоу станет Ольга Бузова, которая уже успела получить травму во время тренировок. Ее партнером на льду будет чемпион Олимпийских игр в Сочи Дмитрий Соловьев.

«Пока ощущение, что «я как корова на льду», не проходит, но вы знаете, какая я упорная и какой боец. Надеюсь показать хороший результат в этом проекте», — рассказала Ольга Бузова в своем блоге.

Конкуренцию Бузовой составит популярная телеведущая Регина Тодоренко, выступающая в паре с двукратным победителем шоу, олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.

Остальные пары участников выглядят так: Надежда Михалкова и Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина и Вячеслав Чепурченко, Мария Луговая и Повилас Ванагас, Ирина Пегова и Алексей Тихонов, Ольга Кузьмина и Максим Траньков, Маргарита Дробязко и Владимир Маркони, Татьяна Волосожар и Евгений Пронин, Елена Ильиных и Влад Топалов, Екатерина Боброва и Влад Соколовский.

Шоу «Ледниковый период» выходит в эфире Первого канала с 2007 года. Выход нового сезона анонсирован на сентябрь 2020 года.