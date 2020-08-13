Пригожин рассказал, какой ультиматум поставила Валерия для сохранения брака

Москва, 13 августа. Российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что давно пошел бы в политику, если бы это обстоятельство не разрушило его брак с певицей Валерией. В интервью «Собеседнику» он рассказал, что супруга фактически поставила ему ультиматум: или политика, или она.

По его словам, артистка хочет заниматься исключительно музыкой и держаться в стороне от других сфер.

«Если бы не я, она бы не принимала участия ни в каких акциях, фестивалях, связанных с политикой», — заявил продюсер.

Стремление Валерии абстрагироваться от политики распространяется и на других членов ее семьи, в том числе на мужа.

«Я бы сам давно пошел в политику, но Валерия мне сказала: «Если ты туда пойдешь, я не уверена, что наш брак просуществует долго!» Поэтому я туда и не иду», — констатировал супруг артистки.

Пригожин предпринимал попытки ввести жену в политику — предлагал ей создать партию «Сильные женщины». По его мнению, певица вполне могла бы возглавить ее, поскольку пережила домашнее насилие, и «собрать вокруг себя сильных людей».

«Но, к сожалению, я не получил поддержки со стороны Валерии, поэтому и не стал дальше идею продвигать», — объяснил он.

Ранее Пригожин отреагировал на высказывание в свой адрес музыкального критика Сергея Соседова. Последний раскритиковал продюсера за «жирование», а также заявил, что звездный менеджер не имеет права высказывать мнение о тех, кого он не знает.

Портал «Утро.ру» привел ответ супруга Валерии, назвавшего оппонента «фиолетовой устрицей» и «отбросом общества» .