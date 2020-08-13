Россиянка отреагировала на оправдание супруга по делу о насилии над дочерью

Уфа, 13 августа. Жительница города Бугульма в Татарстане заявила, что ждет своего мужа Сергея Кукушкина, которого оправдали по делу об изнасиловании дочери.

Жена Кукушкина Анна Милова заявила, что она и дети рады его возвращению.

«Настроение прекрасное, Сергей сейчас рядом. Сейчас едем к детям радоваться, что папа наконец-то дома», — рассказала Милова, ее слова передает телеканал «360».

Инцидент произошел в 2019 году, по версии Кукушкина, он менял полуторагодовалой дочери подгузник и нечаянно повредил кольцом половую губу. Когда у ребенка пошла кровь, он вызвал скорую.

После этого мать ребенка написала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Позднее женщина стала отрицать факт насилия.

Напомним, что Бугульминский суд оправдал Кукушкина по статье о насилии над дочерью, приговорив к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью. Ему назначили 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов от заработной платы.

Кукушкина освободили из-под стражи, поскольку он отбыл уже этот срок под стражей и домашним арестом. Но прокуратура не согласилась с судом и обжаловала его решение в апелляционном порядке.

В результате Верховный суд республики отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Крыму после нескольких дней поисков нашли пропавшую шестилетнюю девочку мертвой. На ее теле были найдены следы сексуального насилия.

Еще один случай произошел в Петербурге, где отчим в течение трех лет регулярно насиловал падчерицу.